Путин требует от Украины признать "референдумы" и пригрозил новой войной

Российский диктатор Владимир Путин требует от Украины признать результаты так называемых "референдумов" на оккупированных территориях. При этом он снова угрожает новой войной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российского диктатора Владимира Путина в интервью Sky News Arabia .

Путин снова заговорил о "нейтралитете" Украины, а также о необходимости не вооружать Украину ядерным оружием.

Кроме того, диктатор хочет, чтобы Украина признала незаконные "референдумы" на оккупированных территориях. Он угрожает, что игнорирование "этих результатов означает вероятность возобновления вооруженного конфликта".

Также Путин требует от Украины "обеспечения прав русскоязычных и пророссийских жителей".

Диктатор обвинил "внешние стороны", в том, что они "не стремятся прекратить конфликт, а скорее используют Украину для достижения злонамеренных целей"

"Украина заслуживает лучшей судьбы, чем быть инструментом в руках внешних сторон, которые работают против России", - цинично заявил диктатор.