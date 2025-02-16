ua en ru
Вс, 16 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

России нужна война, Европа и мир должны быть готовы, - Зеленский

Украина, Воскресенье 16 февраля 2025 11:59
UA EN RU
России нужна война, Европа и мир должны быть готовы, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

России нужна война. Европа и мир должны быть готовы к ее масштабированию по миру.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"России в ее нынешнем состоянии нужна война, чтобы удержать власть, и она подтверждает желание дальше воевать, ежедневно обстреливая Украину", - написал он

По словам президента, на этой неделе почти 1220 авиабомб, более 850 ударных дронов и более 40 ракет различных типов выпустили россияне во время атак по Украине, поэтому стране нужно больше ПВО для защиты.

В то же время, по мнению Зеленского, Европа и мир должны быть более защищенными от такого зла, готовыми к нему.

"Совместной сильной внешней политикой и давлением на Путина, который начал войну и теперь масштабирует ее по миру. Мы вместе с Европой, США и всеми нашими партнерами способны закончить эту войну справедливым и надежным миром", - констатировал он.

Война России против Украины

Ранее в Центре противодействия дезинформации сообщали, что Россия не планирует завершать войну против Украины, а готовится воевать в течение 2025 года.

В последнее время все чаще звучат заявления об угрозах со стороны России для Европы. Например, еще в начале февраля генсек НАТО Марк Рютте отмечал, что страны НАТО должны готовиться к войне и больше тратить на оборону. В противном случае Россия "может что-то попробовать так же, как в Украине".

В этом контексте все чаще речь идет о повышении расходов на оборону от ВВП стран НАТО. Эти дискуссии активизировались после того, как президент США Дональд Трамп призвал страны НАТО увеличить расходы на оборону до 5% от ВВП. Как ранее писало РБК-Украина, НАТО в ближайшее время обсудит увеличение расходов на оборону до 3,5% ВВП.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Россия запустила по Украине более 140 дронов и баллистику. Как отработала ПВО
Россия запустила по Украине более 140 дронов и баллистику. Как отработала ПВО
DAILY
Хранилища пустеют, импорт под угрозой. Хватит ли Украине газа до конца холодов
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Хранилища пустеют, импорт под угрозой. Хватит ли Украине газа до конца холодов