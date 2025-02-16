Росії потрібна війна, Європа та світ мають бути готовими, - Зеленський

Росії потрібна війна. Європа та світ мають бути готовими до її масштабування світом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

"Росії в її нинішньому стані потрібна війна, щоб утримати владу, і вона підтверджує бажання далі воювати, щоденно обстрілюючи Україну", - написав він

За словами президента, цього тижня майже 1220 авіабомб, понад 850 ударних дронів і більш ніж 40 ракет різних типів випустили росіяни під час атак по Україні, тому країні потрібно більше ППО для захисту.

Водночас, на думку Зеленського, Європа та світ мають бути більш захищеними від такого зла, готовими до нього.

"Спільною сильною зовнішньою політикою й тиском на Путіна, котрий розпочав війну і тепер масштабує її світом. Ми разом з Європою, США та всіма нашими партнерами здатні закінчити цю війну справедливим і надійним миром", - констатував він.