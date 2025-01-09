Россия готовится воевать в течение 2025 года, - ЦПД

Россия не планирует завершать войну против Украины. А готовится воевать в течение 2025 года.

Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

По его словам, Россия пока не демонстрирует признаков готовности к завершению войны.

Переговоры Украины и РФ

В последнее время из Кремля звучит много заявлений о переговорах по войне в Украине. Но, по традиции путинских чиновников, дальше слов дело не идет.

Например, недавно глава МИД РФ Сергей Лавров уже успел отклонить "мирные предложения" команды новоизбранного президента США Дональда Трампа. Хотя официальных инициатив из США еще даже не поступало.

О том, что Россия не планирует завершать войну против Украины, свидетельствует и то, что оккупанты не прекращают обстрелы. Буквально 8 января захватчики КАБами ударили по Запорожью - 13 человек погибли и 122 были ранены. Кроме того, цинизм россиян не знает границ. В своем же ударе по Запорожью РФ уже успела обвинить Украину.

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