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"РФ может что-то попробовать, как в Украине". Рютте призвал страны НАТО готовиться к войне

Европа, Воскресенье 02 февраля 2025 11:55
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"РФ может что-то попробовать, как в Украине". Рютте призвал страны НАТО готовиться к войне Фото: генеральный секретарь НАТО Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Страны НАТО должны готовиться к войне и больше тратить на оборону. В противном случае Россия "может что-то попробовать так же, как в Украине".

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет РБК-Украина со ссылкой на Welt.

"Я вам очень четко говорю: мы должны готовиться к войне. Это лучший способ избежать войны", - сказал он.

Генсек НАТО отметил, что Европа должна "не проявлять слабости" к России.

"Иначе Россия может что-то попробовать. Так же, как в Украине", - констатировал он.

Но, с точки зрения Рютте, опасность исходит не только из России. Китайцы также "чрезвычайно расширили" свои военные возможности.

Пример Германии

По словам Рютте, в частности, Германия должна "тратить больше и производить больше" и должна "последовательно продолжать" выбранный ею путь как в Европе, так и в Украине.

Он признал, что Германия "многое сделала правильно" с начала российской войны в Украине.

"Но: учитывая размер немецкой экономики, мы, естественно, хотим, чтобы они сделали гораздо больше", - подчеркнул глава НАТО.

Заявления Рютте по Украине

Рютте не впервые высказывается относительно войны в Украине и угрозы, которая нависла над западными странами в контексте этого. Недавно он заявил, что страны НАТО должны больше поддерживать Украину, потому что таким образом можно изменить ход войны.

Кроме того, Рютте высказывал мнение о том, что будущее мировой безопасности зависит от результата войны РФ против Украины. Он даже предложил покупать оружие для Украины в США за деньги Европейского Союза.

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