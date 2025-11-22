В России пожаловались на атаку дронов на НПЗ в Самарской области

По словам Федорищева, дроны якобы атаковали промышленные предприятия в Самарской области. Целями стали "объекты топливно-энергетического комплекса".

Он заявил, что в Сызрани во время отражения атаки "в результате падения дрона" погибли два человека, еще двое пострадали.

По словам местных жителей, под удар попал Сызранский НПЗ "Роснефти" мощностью 8,5 млн тонн в год. До этого его атаковали в августе, после чего он временно приостанавливал работу.

Также дроны ударили по нескольким подстанциям.

В Курской области, как сообщил губернатор Александр Хинштейн, в результате атаки по энергообъекту в микрорайоне Боровском Рыльска вышли из строя две котельные. Без электричества остались около 3 тысяч абонентов.

Кроме того, во временно оккупированном Крыму адроны якобы атаковали электроподстанцию "Красноперекопск". На объекте произошел пожар. Через подстанцию идет транзит и распределение мощности по северу Крыма.