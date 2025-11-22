У Росії поскаржилися на атаку дронів на НПЗ у Самарській області

За словами Федорищева, дрони нібито атакували промислові підприємства в Самарській області. Цілями стали "об'єкти паливно-енергетичного комплексу".

Він заявив, що в Сизрані під час відбиття атаки "в результаті падіння дрона" загинули дві людини, ще двоє постраждали.

За словами місцевих жителів, під удар потрапив Сизранський НПЗ "Роснефти" потужністю 8,5 млн тонн на рік. До цього його атакували в серпні, після чого він тимчасово припиняв роботу.

Також дрони вдарили по декількох підстанціях.

У Курській області, як повідомив губернатор Олександр Хінштейн, в результаті атаки по енергооб'єкту в мікрорайоні Боровському Рильська вийшли з ладу дві котельні. Без електрики залишилися близько 3 тисяч абонентів.

Окрім того, у тимчасово окупованому Криму адрони нібито атакували електропідстанцію "Красноперекопськ". На об'єкті сталася пожежа. Через підстанцію йде транзит і розподіл потужності по півночі Криму.