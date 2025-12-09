ua en ru
Вт, 09 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

В G7 заявили о готовности рассмотреть конфискацию всех замороженных активов РФ

Вторник 09 декабря 2025 03:45
UA EN RU
В G7 заявили о готовности рассмотреть конфискацию всех замороженных активов РФ Фото: в G7 заявили, что будут делать все шаги для поддержки Украины (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Государства G7 готовы рассмотреть возможность конфискации всех замороженных российских активов ради достижения справедливого мира в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление министров финансов Группы семи.

"Мы и дальше совместно будем работать над разработкой широкого перечня путей финансовой поддержки Украины - в том числе возможного использования всех российских суверенных средств, замороженных в наших юрисдикциях, пока Россия не выплатит репарации - чтобы прекратить войну и достичь справедливого и длительного мира в Украине", - говорится в документе.

Также страны G7 пообещали "способствовать попыткам украинских властей внедрять реформы, в частности в сфере борьбы с коррупцией и улучшения управления государственными предприятиями".

В случае провала мирных переговоров по Украине G7 готовы усилить давление на Россию.

"Мы согласились, что Украина должна оставаться среди приоритетов Группы семи во время предстоящего председательства Франции", - отметили министры финансов.

Как известно, касаемо замороженных активов РФ в Европе и предоставления Украине репарационного кредита, Бельгия блокирует это решение. Поскольку именно в этой стране находится наибольшая сумма росактивов в финансовом депозитарии Euroclear.

Однако даже если решение о предоставлении Украине будет заблокировано, ЕС рассматривает и другие варианты финансовой поддержки Киева.

Президент Владимир Зеленский накануне сообщил, что решение по репарационному кредиту стоит ожидать в ближайшее время.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация G7
Новости
Нет согласия по Донбассу. Главное о мирном плане, скептицизме союзников и "давлении" США
Нет согласия по Донбассу. Главное о мирном плане, скептицизме союзников и "давлении" США
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте