В G7 заявили о готовности рассмотреть конфискацию всех замороженных активов РФ

Государства G7 готовы рассмотреть возможность конфискации всех замороженных российских активов ради достижения справедливого мира в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление министров финансов Группы семи.

"Мы и дальше совместно будем работать над разработкой широкого перечня путей финансовой поддержки Украины - в том числе возможного использования всех российских суверенных средств, замороженных в наших юрисдикциях, пока Россия не выплатит репарации - чтобы прекратить войну и достичь справедливого и длительного мира в Украине", - говорится в документе.

Также страны G7 пообещали "способствовать попыткам украинских властей внедрять реформы, в частности в сфере борьбы с коррупцией и улучшения управления государственными предприятиями".

В случае провала мирных переговоров по Украине G7 готовы усилить давление на Россию.

"Мы согласились, что Украина должна оставаться среди приоритетов Группы семи во время предстоящего председательства Франции", - отметили министры финансов.