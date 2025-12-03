Фон дер Ляйен о "репарационном кредите": мы учли почти все опасения Бельгии
Еврокомиссия подготовила предложение о "репарационном кредите" за счет замороженных активов РФ для Украины. Оно учитывает опасения, которые ранее высказывала Бельгия.
Как передает РБК-Украина, об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она отметила, что у чиновников Еврокомиссии была напряженная дискуссия по поводу позиции Бельгии, где хранится основная часть замороженных активов России.
"Мы очень внимательно выслушали опасения Бельгии и учли почти все из них в нашем предложении, которое сегодня находится на рассмотрении в рамках репарационного кредита", - добавила глава ЕК.
Фон дер Ляйен уточнила, что теперь есть "очень надежные меры защиты для обеспечения безопасности государств-членов и максимального снижения рисков". В частности, ЕК в рамках своей новой инициативы обеспечила, чтобы незаконное решение, принятое за пределами Союза, не могло быть исполнено внутри Союза.
Также был создан "очень сильный механизм солидарности", в рамках которого в конечном итоге сможет вмешаться Евросоюз,
"Потому что мы хотим дать всем нашим государствам-членам, но в особенности Бельгии, полную уверенность в том, что мы будем справедливо делить бремя, как это принято в Европе", - обратила внимание она.
При этом, как уточнила глава ЕК, с помощью "репарационного кредита" ЕС также стремится стимулировать аналогичные шаги среди друзей и международных партнеров Украины.
Бельгия осталась недовольна
Напомним, сегодня, 3 декабря, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево заявил, что предложение Евросоюза по "репарационному кредиту" для Украины не соответствует требованиям его страны.
Он напомнил, что бельгийские власти хотят, чтобы другие страны ЕС покрыли все судебные расходы, которые могут возникнуть, если решение о "репарационном кредите" вступит в силу.
Также Бельгия ожидает гарантий, что страны ЕС быстро выделят необходимые деньги, если их придется возвращать России.