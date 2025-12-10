В России угрожают "ответом" на конфискацию замороженных активов

Глава МИД России Сергей Лавров пригрозил "ответом" в случае конфискации замороженных активов РФ, которые хранятся в европейских финансовых учреждениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС .

Министр иностранных дел Российской Федерации также отметил, что Кремль якобы уже готов к такому ответу.

"К любым враждебным шагам, включая размещение в Украине европейских военных контингентов и экспроприацию российских активов (мы готовы - ред.), и мы на это будем отвечать", - заявил Лавров.

Что предшествовало

Напомним, Еврокомиссия ранее предложила предоставить Украине так называемый репарационный кредит, который должен быть обеспечен за счет замороженных российских активов.

Для его принятия необходима единодушная поддержка всех стран ЕС. Сейчас инициатива заблокирована Бельгией - государством, на территории которого хранится наибольшая часть замороженных российских активов.

Брюссель опасается юридических рисков и пока не дает согласия на план. В Еврокомиссии уверяют, что уже учли почти все замечания бельгийской стороны и подготовили обновленное предложение.

Добавим, что 8 декабря было опубликовано совместное заявление министров финансов стран G7. В нем было сказано, что блок готов рассмотреть возможность конфискации всех замороженных активов РФ, чтобы повлиять на достижение справедливого мира в Украине.

Также ранее издание Politico сообщило об отказе Японии поддержать инициативу ЕС по использованию замороженных активов РФ в пользу Украины. Впоследствии Министерство финансов Японии опровергло информацию о том, что Токио якобы отклонило предложение Евросоюза по конфискации замороженных активов.