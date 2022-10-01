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В России хотят узаконить отправку заключенных на войну против Украины, - Генштаб

Новина українською →
Суббота 01 октября 2022 19:20
В России хотят узаконить отправку заключенных на войну против Украины, - Генштаб Фото: в России хотят узаконить отправку заключенных на войну против Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российское военно-политическое руководство разработало еще один план восполнения потерь на фронте за счет заключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

По информации Генштаба, россияне хотят легализовать задействование заключенных в войне против Украины.

"На рассмотрение Госдумы России внесен законопроект об изменениях в Уголовном кодексе Российской Федерации, в котором предусматривается отбывание наказания осужденных в районе ведения боевых действий", - отмечает украинское военное руководство.

Напомним, ранее стало известно, что по состоянию на начало августа вербовщики ЧВК "Вагнера" собрали более тысячи заключенных, которые согласились воевать против Украины.

Также мы писали, что россияне развернули полигон вблизи временно оккупированного города Торез (Донецкая область), где тренируются заключенные.

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