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Ув’язнених з РФ направили на війну та розмістили на полігоні поблизу Тореза

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Україна, Понеділок 19 вересня 2022 19:22
Ув’язнених з РФ направили на війну та розмістили на полігоні поблизу Тореза Фото: Ув’язненних з РФ направили на війну та розмістили у тренувальному таборі в Торезі (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові зазнають серйозних втрат у живій силі, тому вимушені поповнювати свої підрозділи ув'язненими з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"На полігоні поблизу міста Торез, окупанти розгорнули тренувальний табір для підготовки особового складу, що прибув з місць позбавлення волі", - йдеться у заяві.

Зазначається, що цих осіб прислали на доукомплектування підрозділів 1 армійського корпусу, що зазнали втрат під час бойових дій.

Лише нещодавно була інформація, що наближений до оточення президента РФ Володимира Путіна олігарх Євген Пригожин, засновник так званої ПВК "Вагнер" вербує в'язнів на війну в Україну під ультиматумами.

Нагадаємо, що російська армія гатила з танків та артилерії по всіх напрямках фронту.

Також, окупанти намагаються завадити прориву ЗСУ вглиб Запорізької області.

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