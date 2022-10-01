У Росії хочуть узаконити відправлення ув'язнених на війну проти України, - Генштаб
Російське військово-політичне керівництво розробило ще один план поповнення втрат на фронті за рахунок ув'язнених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
За інформацією Генштабу, росіяни хочуть легалізувати залучення ув'язнених у війні проти України.
"На розгляд Держдуми Росії внесено законопроект про зміни до Кримінального кодексу Російської Федерації, в якому передбачається відбування покарання засуджених у районі ведення бойових дій", - зазначає українське військове керівництво.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що станом на початок серпня вербувальники ПВК "Вагнера" зібрали понад тисячу в'язнів, які погодилися воювати проти України.
Також ми писали, що росіяни розгорнули полігон поблизу тимчасово окупованого міста Торез (Донецька область), де тренуються ув'язнені.
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