У Росії хочуть узаконити відправлення ув'язнених на війну проти України, - Генштаб

Фото: у Росії хочуть узаконити відправлення ув'язнених на війну проти України (Getty Images)

Російське військово-політичне керівництво розробило ще один план поповнення втрат на фронті за рахунок ув'язнених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.