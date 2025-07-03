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В России горел Тамбовский пороховой завод: его неоднократно атаковали дроны

Котовск, Четверг 03 июля 2025 13:51
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В России горел Тамбовский пороховой завод: его неоднократно атаковали дроны Фото: Тамбовский пороховой завод горел 3 июля (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

В России заявили о пожаре на Тамбовском пороховом заводе, который произошел 3 июля. Это предприятие ранее неоднократно попадало под удары украинских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

Губернатор Тамбовской области заявил о пожаре на предприятии в четверг, 3 июля. СМИ писали, что горел Тамбовский пороховой завод в городе Котовск.

По словам губернатора, три человека погибли в результате пожара, еще трое - пострадали.

Россияне заявляют, что причиной пожара якобы стало нарушение технологических процессов. Силовики открыли уголовное дело из-за нарушения требований промышленной безопасности.

Стоит добавить, что в ночь на 3 июля в Тамбове приостанавливали работу местного аэропорта из-за угрозы с воздуха.

Удары по заводу в Котовске

Тамбовский пороховой завод - одно из крупнейших предприятий России, производящее боеприпасы и порохи. Предприятие неоднократно было целью для украинских беспилотников.

Так, дроны ГУР атаковали завод в Котовске в ноябре 2023 года. Также было несколько налетов на завод в 2024 году, в частности, в январе дроны ГУР Минобороны атаковали пороховой завод.

Последняя атака на российский завод была в ночь на 11 июня 2025 года. Генштаб ВСУ сообщил, что после поражения на предприятии возник пожар.

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