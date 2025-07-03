В Тамбове приостановили работу аэропорта из-за атаки дронов

В аэропорту российского города Тамбов введены временные ограничения на полеты гражданских самолетов. Причиной стала угроза атаки ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артема Кореняка.

"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Тамбов (Донское; код ИКАО: UUOT)", - сообщил он.

Отметим, что около полуночи по Киевскому времени, в Тамбовской области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы атак дронов, направляющихся из Воронежской области.

В частности, сообщалось о риске ударов в городах Тамбов и Котовск.