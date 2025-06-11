"Прилеты" по пороховому заводу и складам: ВСУ ударили вглубь России

Украинские воины в ночь на 11 июня атаковали важные объекты оккупантов на территории РФ. В частности, под атаку попал пороховой завод в Тамбовской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Telegram .

Удар по "Тамбовскому пороховому заводу"

Как отметили в Генштабе, подразделения Сил беспилотных систем вместе с другими составляющими Сил обороны поразили "Тамбовский пороховой завод", в результате чего там начался пожар.

Военное командование объяснило, что такой завод - один из основных объектов российского ВПК. На нем производятся порохи для разных типов оружия, артиллерийских и реактивных систем. Также там производят колоксилин, который применяют в создании различных взрывчатых веществ.

Атака на российские склады

Также в Генштабе добавили, что взрывы были зафиксированы в районах склада боекомплекта 106 воздушно-десантной дивизии в Курской области и склада аэродрома "Бутурлиновка" в Воронежской области. Результаты поражения уточняются.

"Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - подчеркнуло военное командование.