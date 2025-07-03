ua en ru
Чт, 03 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Росії горів Тамбовський пороховий завод: його неодноразово атакували дрони

Котовськ, Четвер 03 липня 2025 13:51
UA EN RU
У Росії горів Тамбовський пороховий завод: його неодноразово атакували дрони Фото: Тамбовський пороховий завод горів 3 липня (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії заявили про пожежу на Тамбовському пороховому заводі, яка сталася 3 липня. Це підприємство раніше неодноразово потрапляло під удари українських дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.

Губернатор Тамбовської області заявив про пожежу на підприємстві у четвер, 3 липня. ЗМІ писали, що горів Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ.

За словами губернатора, троє осіб загинули внаслідок пожежі, ще троє - постраждали.

Росіяни заявляють, що причиною пожежі нібито стало порушення технологічних процесів. Силовики відкрили кримінальну справу через порушення вимог промислової безпеки.

Варто додати, що в ніч на 3 липня у Тамбові призупиняли роботу місцевого аеропорту через загрозу з повітря.

Удари по заводу у Котовську

Тамбовський пороховий завод - одне з найбільших підприємств Росії, що виробляє боєприпаси та порохи. Підприємство неодноразово було ціллю для українських безпілотників.

Так, дрони ГУР атакували завод у Котовську у листопаді 2023 року. Також було кілька нальотів на завод у 2024 році, зокрема, у січні дрони ГУР Міноборони атакували пороховий завод.

Остання атака на російський завод була в ніч на 11 червня 2025 року. Генштаб ЗСУ повідомив, що після ураження на підприємстві виникла пожежа.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Пожежа
Новини
Війська РФ "Шахедами" вдарили по ТЦК у Полтаві: є поранені та загиблі
Війська РФ "Шахедами" вдарили по ТЦК у Полтаві: є поранені та загиблі
Аналітика
Путін втрачає Кавказ. Як Вірменія та Азербайджан виходять з орбіти Москви
Роман Коткореспондент РБК-Україна Путін втрачає Кавказ. Як Вірменія та Азербайджан виходять з орбіти Москви