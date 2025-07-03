У Росії горів Тамбовський пороховий завод: його неодноразово атакували дрони
У Росії заявили про пожежу на Тамбовському пороховому заводі, яка сталася 3 липня. Це підприємство раніше неодноразово потрапляло під удари українських дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Astra.
Губернатор Тамбовської області заявив про пожежу на підприємстві у четвер, 3 липня. ЗМІ писали, що горів Тамбовський пороховий завод у місті Котовськ.
За словами губернатора, троє осіб загинули внаслідок пожежі, ще троє - постраждали.
Росіяни заявляють, що причиною пожежі нібито стало порушення технологічних процесів. Силовики відкрили кримінальну справу через порушення вимог промислової безпеки.
Варто додати, що в ніч на 3 липня у Тамбові призупиняли роботу місцевого аеропорту через загрозу з повітря.
Удари по заводу у Котовську
Тамбовський пороховий завод - одне з найбільших підприємств Росії, що виробляє боєприпаси та порохи. Підприємство неодноразово було ціллю для українських безпілотників.
Так, дрони ГУР атакували завод у Котовську у листопаді 2023 року. Також було кілька нальотів на завод у 2024 році, зокрема, у січні дрони ГУР Міноборони атакували пороховий завод.
Остання атака на російський завод була в ніч на 11 червня 2025 року. Генштаб ЗСУ повідомив, що після ураження на підприємстві виникла пожежа.
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