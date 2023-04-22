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В России экс-сотрудника оружейного завода подозревают в госизмене, - росСМИ

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Москва, Суббота 22 апреля 2023 15:35
В России экс-сотрудника оружейного завода подозревают в госизмене, - росСМИ Фото: в России экс-сотрудника оружейного завода подозревают в госизмене (twitter.com/7ooo_ru)
Автор: Иван Носальский

Российские правоохранители предъявили обвинения в госизмене бывшему сотруднику оружейного завода "Промтехнология".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пропагандистское издание ТАСС.

"Следователи ФСБ предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ ("Госизмена"), в отношении гражданина России Кичи Дмитрия Александровича. Он арестован в Москве и содержится в СИЗО "Лефортово", - приводит издание слова источника в правоохранительных органах.

Также уточняется, что с подозреваемых уже проводят "следственные действия" в рамках расследования.

Стоит заметить, что завод "Промтехнология" производит снайперские, охотничьи и спортивные винтовки под брендом ORSIS.

Напомним, ранее стало известно, что в России ввели пожизненное заключение за госизмену.

Также мы писали, что в России ФСБ подозревает московскую полицию в "сливе" секретных данных за деньги.

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