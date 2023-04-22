У Росії ексспівробітника збройового заводу підозрюють у держзраді, - росСМИ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистське видання ТАСС .

"Слідчі ФСБ звинуватили у скоєнні злочину, передбаченого ст. 275 КК РФ ("Держзраду"), стосовно громадянина Росії Кічі Дмитра Олександровича. Він заарештований у Москві і утримується в СІЗО "Лефортово", - наводить видання слова джерела в правоохоронних органах.

Також уточнюється, що з підозрюваним уже проводять "слідчі дії" в рамках розслідування.

Варто зауважити, що завод "Промтехнологія" виготовляє снайперські, мисливські та спортивні гвинтівки під брендом ORSIS.