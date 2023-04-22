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У Росії ексспівробітника збройового заводу підозрюють у держзраді, - росСМИ

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Москва, Субота 22 квітня 2023 15:35
У Росії ексспівробітника збройового заводу підозрюють у держзраді, - росСМИ Фото: у Росії ексспівробітника збройового заводу підозрюють у держзраді (twitter.com/7ooo_ua)
Автор: Іван Носальський

Російські правоохоронці звинуватили в держзраді колишнього співробітника збройового заводу "Промтехнологія".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пропагандистське видання ТАСС.

"Слідчі ФСБ звинуватили у скоєнні злочину, передбаченого ст. 275 КК РФ ("Держзраду"), стосовно громадянина Росії Кічі Дмитра Олександровича. Він заарештований у Москві і утримується в СІЗО "Лефортово", - наводить видання слова джерела в правоохоронних органах.

Також уточнюється, що з підозрюваним уже проводять "слідчі дії" в рамках розслідування.

Варто зауважити, що завод "Промтехнологія" виготовляє снайперські, мисливські та спортивні гвинтівки під брендом ORSIS.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Росії ввели довічне ув'язнення за держзраду.

Також ми писали, що в Росії ФСБ підозрює московську поліцію в "зливі" секретних даних за гроші.

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