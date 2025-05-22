У Росії допускають поетапний обмін “1000 на 1000”: у чому причина

За один день провести обмін полоненими між Україною та Російською Федерацією (РФ) у форматі "1000 на 1000" нібито не вдасться, у зв'язку з чим його можуть розбити на декілька етапів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на депутата Державної думи Росії Шамсаїла Саралієва, якого цитує "РБК".

Зокрема додав, що процес нібито буде розбитий на кілька днів.

За словами Саралієва, масштабний обмін "вимагає якогось часу", оскільки йдеться про конкретні імена.

Обмін у форматі "1000 на 1000"

16 травня у Стамбулі відбулися перші за останні три роки прямі переговори між представниками України та Росії. Водночас у Туреччині перебував президент України Володимир Зеленський, який планував особисту зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак останній проігнорував заклик щодо переговорів віч-на-віч.

Делегацію України очолював Умєров, а Росії - помічник Путіна Володимир Мединський.

За результатами зустрічі сторони погодилися провести обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000". У Кремлі зазначили, що реалізація домовленості потребує часу, однак всі сторони зацікавлені якнайшвидше втілити її в життя.

Сьогодні, 22 травня, Зеленський провів нараду щодо обміну полоненими, під час якої аналізувались списки, які подала російська сторона.

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