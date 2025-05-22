Зеленский провел совещание, обсудили обмен "1000 на 1000": детали

Президент Владимир Зеленский провел совещание по обмену пленными с Россией в формате "1000 на 1000". Анализируются списки, которые подала российская сторона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

"Провел совещание по подготовке обмена. Договоренность об освобождении 1000 наших людей из российского плена стала едва ли не единственным реальным результатом встречи в Турции. Работаем, чтобы этот результат был обеспечен", - заявил президент.

По словам Зеленского, во время совещания были доклады по контактам с российской стороной. Он добавил, что реализацию обмена контролирует глава Министерства обороны Украины Рустем Умеров. Также привлечены:

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны;

Служба безопасности Украины (СБУ);

Служба внешней разведки (СВР);

Министерство внутренних дел (МВД);

уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;

команда Офиса президента.

"Выясняем детали по каждому человеку, которого подали в списках с российской стороны. Это одна из ключевых задач Украины - вернуть всех наших людей из российской неволи", - отметил Зеленский.