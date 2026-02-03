Готовила обстрел Бурштынской ТЭС: СБУ поймала несовершеннолетнюю агентку РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Как действовала агентка

По данным следствия, по заданию российских спецслужб девушка проводила доразведку вблизи Бурштынской ТЭС на Прикарпатье. Она должна была выяснить техническое состояние объекта после предыдущих обстрелов, сфотографировать внешний периметр станции и передать собранные данные куратору из РФ.

Как установили правоохранители, фигурантка попала в поле зрения российской военной разведки (ГРУ РФ) после того, как разместила объявление о поиске работы на одном из интернет-ресурсов. После дистанционной вербовки ей пообещали "легкие заработки".

Для выполнения задания агент выехала в направлении Бурштынской ТЭС. С целью конспирации она сначала воспользовалась такси из областного центра, а дальше направлялась к энергообъекту пешком.

Фото: СБУ разоблачила несовершеннолетнюю агентку РФ и Ивано-Франковске (ssu.gov.ua)

Прибыв на место, девушка осуществила фото- и видеофиксацию зданий ТЭС с привязкой к электронным координатам. Также установлено, что она изучала одну из опорных подстанций в Ивано-Франковске.

Контрразведчики СБУ задержали фигурантку "на горячем" вблизи стратегически важного объекта. У нее изъяли смартфон, который использовался для сбора разведданных и связи с российским куратором.

Задержание предательницы

Во время обыска в доме задержанной правоохранители также изъяли еще четыре мобильных телефона, которые она меняла для конспирации связи.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили девушке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.