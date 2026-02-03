ua en ru
Главная » Новости » Происшествия

Готовила обстрел Бурштынской ТЭС: СБУ поймала несовершеннолетнюю агентку РФ

Вторник 03 февраля 2026 14:22
Готовила обстрел Бурштынской ТЭС: СБУ поймала несовершеннолетнюю агентку РФ Иллюстративное фото: СБУ разоблачила несовершеннолетнюю агентку РФ (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Ірина Глухова

В Ивано-Франковске задержали корректировщицу ударов РФ по энергетической инфраструктуре. Завербованной российским агентом оказалась 17-летняя выпускница местного техникума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Как действовала агентка

По данным следствия, по заданию российских спецслужб девушка проводила доразведку вблизи Бурштынской ТЭС на Прикарпатье. Она должна была выяснить техническое состояние объекта после предыдущих обстрелов, сфотографировать внешний периметр станции и передать собранные данные куратору из РФ.

Как установили правоохранители, фигурантка попала в поле зрения российской военной разведки (ГРУ РФ) после того, как разместила объявление о поиске работы на одном из интернет-ресурсов. После дистанционной вербовки ей пообещали "легкие заработки".

Для выполнения задания агент выехала в направлении Бурштынской ТЭС. С целью конспирации она сначала воспользовалась такси из областного центра, а дальше направлялась к энергообъекту пешком.

Готовила обстрел Бурштынской ТЭС: СБУ поймала несовершеннолетнюю агентку РФФото: СБУ разоблачила несовершеннолетнюю агентку РФ и Ивано-Франковске (ssu.gov.ua)

Прибыв на место, девушка осуществила фото- и видеофиксацию зданий ТЭС с привязкой к электронным координатам. Также установлено, что она изучала одну из опорных подстанций в Ивано-Франковске.

Контрразведчики СБУ задержали фигурантку "на горячем" вблизи стратегически важного объекта. У нее изъяли смартфон, который использовался для сбора разведданных и связи с российским куратором.

Задержание предательницы

Во время обыска в доме задержанной правоохранители также изъяли еще четыре мобильных телефона, которые она меняла для конспирации связи.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили девушке о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Разоблачение агентов РФ

Напомним, еще одну несовершеннолетнюю корректировщицу ударов РФ по энергетической инфраструктуре недавно задержали в Кропивницком.

Девушка должна была установить на территории Кропивницкой ТЭЦ замаскированный под снегом GPS-трекер, однако СБУ заблаговременно разоблачила преступный замысел и задержала ее.

Также суд осудил агента РФ за попытку наведения дроновой атаки на энергетическую инфраструктуру Ровенской АЭС. Мужчина устанавливал GPS-трекер на высоковольтных линиях электропередач. Он получил 15 лет тюрьмы.

