В Николаеве взрывы и мощный пожар: город под атакой российских дронов

Масштабный пожар охватил окрестности Николаева после серии взрывов. Город снова оказался под угрозой атаки российских дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Николаева Александра Сенкевича.

О том, что несколько групп ударных БпЛА начали движение через Херсонскую область курсом на Николаевщину, Воздушные Силы ВС Украины писали еще в 0:56.

Таким образом, в 01:28 на Николаевщине была объявлена воздушная тревога.

А уже в 2:20 и 2:58 мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал о взрывах в городе.

Также в соцсетях пишут, что звуки взрывов прозвучали в 02:26, 02:27, 02:41 и 03:02.

Сейчас есть информация от властей, что взрывы в Николаеве привели к пожару в окрестностях города.

Об этом в 03:18 сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, отметив, что все соответствующие службы работают на месте пожара.

Отбой воздушной тревоги в регионе объявили в 03:17.