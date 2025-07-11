В Николаеве взрывы и мощный пожар: город под атакой российских дронов
Масштабный пожар охватил окрестности Николаева после серии взрывов. Город снова оказался под угрозой атаки российских дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Николаева Александра Сенкевича.
О том, что несколько групп ударных БпЛА начали движение через Херсонскую область курсом на Николаевщину, Воздушные Силы ВС Украины писали еще в 0:56.
Таким образом, в 01:28 на Николаевщине была объявлена воздушная тревога.
А уже в 2:20 и 2:58 мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал о взрывах в городе.
Также в соцсетях пишут, что звуки взрывов прозвучали в 02:26, 02:27, 02:41 и 03:02.
Сейчас есть информация от властей, что взрывы в Николаеве привели к пожару в окрестностях города.
Об этом в 03:18 сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким, отметив, что все соответствующие службы работают на месте пожара.
Отбой воздушной тревоги в регионе объявили в 03:17.
Что известно об атаке на Украину в ночь на 11 июля
В ночь на 11 июля Россия атаковала ударными дронами типа "Шахед" Чугуев в Харьковской области. По словам мэра города, сильно повреждено здание Чугуевской центральной больницы.
Ранее сообщалось, что около 1 часа ночи 11 июля в Чугуевской общине Харьковской области было шумно. В регионе на момент этого была объявлена воздушная тревога.
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