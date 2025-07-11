В Сумах во время воздушной тревоги прозвучала серия взрывов: что известно
Сумы снова под прицелом - громкие взрывы прогремели в городе утром 11 июля. Угроза с воздуха не отступает, а ситуация остается напряженной.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Сумской ОГА Олега Григорова в Telegram.
В Сумах под утро 11 июля жители услышали серию взрывов. Это произошло около пяти часов утра, когда в области уже несколько часов продолжалась воздушная тревога.
По данным местных СМИ, взрывов было несколько. Их характер и точное место пока официально не подтверждены. Также нет информации о возможных разрушениях или пострадавших.
При этом воздушную тревогу в Сумской области объявили еще ночью, в 01:45. В это время Воздушные силы сообщали об активности ударных беспилотников врага на территории Украины, в том числе и на Сумщине. Кроме того, фиксировалась активность тактической авиации России на северо-восточном направлении, что создавало угрозу новых ударов.
Накануне вечером, 10 июля, сообщалось о запусках управляемых авиационных бомб (КАБов) по региону, что также повысило уровень опасности для жителей.
Сейчас местные власти и военные официально не комментировали ситуацию и призвали жителей следить за сообщениями и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.
Подробности относительно утренних взрывов в Сумах уточняются. Ситуация остается напряженной, а жителей призывают оставаться в укрытиях во время тревог.
Что известно об атаке на Украину в ночь на 11 июля
В ночь на 11 июля Россия атаковала ударными дронами типа "Шахед" Чугуев в Харьковской области. По словам мэра города, сильно повреждено здание Чугуевской центральной больницы.
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