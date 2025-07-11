Россия атаковала Чугуев "Шахедами": есть раненые и разрушения в больнице

В ночь на 11 июля Россия атаковала ударными дронами типа "Шахед" Чугуев в Харьковской области. В результате удара пострадали несколько человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Галины Минаевой.

"Около 01.00 враг снова ударил по Чугуеву. В центральной части города разрушены 2 частных домовладения, существенно повреждены дома вокруг", - сообщила она.

По словам Минаевой, также сильно повреждено здание Чугуевской центральной больницы.

"Есть три пострадавших, которым оказывается медицинская помощь. Еще в одном из микрорайонов города произошли попадания "Шахедов", повреждения получили частные домовладения", - добавила она.

Во втором случае, как отметила Минаева, обошлось без пострадавших. На местах попаданий работают экстренные службы.

Стоит отметить, что по Чугуеву 9 июля также был нанесен удар. Тогда вспыхнул масштабный пожар в дачном поселке, в результате чего пострадал один человек