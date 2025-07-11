Россия атаковала Чугуев "Шахедами": есть раненые и разрушения в больнице
В ночь на 11 июля Россия атаковала ударными дронами типа "Шахед" Чугуев в Харьковской области. В результате удара пострадали несколько человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра города Галины Минаевой.
"Около 01.00 враг снова ударил по Чугуеву. В центральной части города разрушены 2 частных домовладения, существенно повреждены дома вокруг", - сообщила она.
По словам Минаевой, также сильно повреждено здание Чугуевской центральной больницы.
"Есть три пострадавших, которым оказывается медицинская помощь. Еще в одном из микрорайонов города произошли попадания "Шахедов", повреждения получили частные домовладения", - добавила она.
Во втором случае, как отметила Минаева, обошлось без пострадавших. На местах попаданий работают экстренные службы.
Стоит отметить, что по Чугуеву 9 июля также был нанесен удар. Тогда вспыхнул масштабный пожар в дачном поселке, в результате чего пострадал один человек
Атака на Украину 10 июля
Напомним, в ночь на 10 июля РФ осуществила одну из самых масштабных воздушных атак. По Украине было выпущено 415 средств поражения. Среди них - 397 ударных дронов типа Shahed и дронов-приманок, восемь баллистических ракет "Искандер-М", шесть крылатых ракет Х-101 и четыре ракеты С-300.
Основным направлением удара стал Киев. Силы ПВО уничтожили 178 целей, еще 204 были сбиты с курса или нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы.
По словам пресс-секретаря ГСЧС Светланы Водолаги, утром спасатели работали на 16 локациях в столице.
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