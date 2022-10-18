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Россияне снова похитили сотрудников Запорожской АЭС

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Вторник 18 октября 2022 10:24
Россияне снова похитили сотрудников Запорожской АЭС Фото: россияне снова похитили сотрудников Запорожской АЭС (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В понедельник, 17 октября, российские оккупанты похитили нескольких сотрудников Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом" в Telegram.

По данным компании, россияне задержали и увезли в неизвестном направлении начальника службы информационных технологий ЗАЭС Олега Костюкова и помощника генерального директора станции Олега Ошека.

При этом сейчас о их местоположении информации нет.

"Обращаемся к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и всему мировому сообществу приложить все усилия и принять все возможные меры по освобождению работников ЗАЭС из плена российских террористов и содействовать их возвращению к исполнению служебных обязанностей", - заявили в "Энергоатоме".

Напомним, ранее стало известно, что 10 октября российские оккупанты похитили заместителя гендиректора ЗАЭС Валерия Мартынюка.

Также мы писали, что 1 октября россияне похищали гендиректора ЗАЭС Игоря Мурашова, но отпустили его уже через два дня.

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