Россияне похитили заместителя гендиректора ЗАЭС

В понедельник, 10 октября, российские оккупанты похитили заместителя гендиректора ЗАЭС Валерия Мартынюка и, вероятно, пытают его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Энергоатом" в Telegram .

По данным компании, Мартынюка похитили для того, чтобы получить информацию про личные дела сотрудников Запорожской АЭС. Таким образом россияне хотят "как можно быстрее заставить украинский персонал работать на "Росатом".

"Обращаемся к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и всему мировому сообществу с призывом задействовать все возможные меры по немедленному освобождению Валерия Мартынюка из плена российских оккупантов и возвращению его к исполнению должностных обязанностей", - сказано в сообщении "Энергоатома".