Россияне снова обстреляли Бахмут: среди жертв подросток, 4 людей ранены
Во вторник, 31 января, российские войска обстреляли Бахмут Донецкой области. Два человека погибли, в том числе подросток, и четыре человека ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"Два человека погибли в результате очередного артобстрела, который произошел несколько часов назад", - рассказал он.
По словам главы региона, один из погибших - несовершеннолетний парень. Кроме того, пока известно еще о 4 раненых гражданских.
"Повреждения получила аптека", - добавил Кириленко.
Обновлено. По данным Офиса генпрокурора, в результате обстрела погибли мужчина и 12-летний мальчик.
"Ранения разной степени тяжести получили пять горожан. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Как сообщалось, российские военные 30 января в очередной раз обстреляли Курахово Донецкой области. В результате атаки один человек получил ранения.
Напомним, 28 января россияне нанесли ракетный удар по Константиновке, в результате чего три человека погибли, 14 получили ранения.
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