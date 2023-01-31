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Россияне снова обстреляли Бахмут: среди жертв подросток, 4 людей ранены

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Бахмут, Вторник 31 января 2023 15:31
Россияне снова обстреляли Бахмут: среди жертв подросток, 4 людей ранены Фото: россияне снова обстреляли Бахмут Донецкой области 31 января (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 31 января, российские войска обстреляли Бахмут Донецкой области. Два человека погибли, в том числе подросток, и четыре человека ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Два человека погибли в результате очередного артобстрела, который произошел несколько часов назад", - рассказал он.

По словам главы региона, один из погибших - несовершеннолетний парень. Кроме того, пока известно еще о 4 раненых гражданских.

"Повреждения получила аптека", - добавил Кириленко.

Обновлено. По данным Офиса генпрокурора, в результате обстрела погибли мужчина и 12-летний мальчик.

Россияне снова обстреляли Бахмут: среди жертв подросток, 4 людей ранены

"Ранения разной степени тяжести получили пять горожан. Пострадавшим оказывается квалифицированная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские военные 30 января в очередной раз обстреляли Курахово Донецкой области. В результате атаки один человек получил ранения.

Напомним, 28 января россияне нанесли ракетный удар по Константиновке, в результате чего три человека погибли, 14 получили ранения.

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Донецкая область Бахмут
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