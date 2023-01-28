В результате обстрела Константиновки ранены 14 мирных людей, - Донецкая ОВА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко в Facebook.

"По состоянию на 15:00 уже известно о 3 погибших и 14 раненых гражданских", - отметил Кириленко.

По его словам, россияне часто обстреливают город, несмотря на его относительно отдаленное расположение от линии фронта.

Глава ОВА также призвал жителей Константиновки эвакуироваться, поскольку все, кто там остаются, подвергают себя смертельной опасности.