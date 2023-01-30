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Россияне атаковали жилой квартал в Курахово: есть пострадавшая

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Донецкая область, Понедельник 30 января 2023 17:10
Россияне атаковали жилой квартал в Курахово: есть пострадавшая Фото: россияне атаковали жилой квартал в Курахово (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские военные сегодня, 30 января, в очередной раз обстреляли Курахово Донецкой области. В результате атаки один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Сообщается, что захватчики атаковали жилой квартал. Так, были повреждены 5-этажный и 2-этажный дома, а также 3 частных дома.

"Курахово почти каждый день страдает от вражеских обстрелов - россияне целенаправленно уничтожают город и убивают гражданских. За каждое свое преступление они непременно понесут справедливое наказание", - написал Кириленко.

Напомним, 28 января россияне нанесли ракетный удар по Константиновке, в результате чего три человека погибли, 14 получили ранения.

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