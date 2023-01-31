Росіяни знову обстріляли Бахмут: серед жертв підліток, 5 людей поранено

У вівторок, 31 січня, російські війська обстріляли Бахмут Донецької області. Двоє людей загинули, в тому числі підліток, та 5 людей поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Дві людини загинули внаслідок чергового артобстрілу, який стався кілька годин тому", - розповів він.

За словами очільника регіону, один із загиблих - неповнолітній хлопець. Крім того, наразі відомо ще про 4 поранених цивільних.

"Пошкоджень зазнала аптека", - додав Кириленко.

Оновлено. За даними Офісу генпрокурора, в результаті обстрілу загинули чоловік та 12-річний хлопчик.

"Поранення різного ступеню тяжкості отримали п'ять містян. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога", - йдеться в повідомленні.