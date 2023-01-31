ua ru
Вт, 31 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни знову обстріляли Бахмут: серед жертв підліток, 5 людей поранено

Новость на русском →
Бахмут, Вівторок 31 січня 2023 15:31
Росіяни знову обстріляли Бахмут: серед жертв підліток, 5 людей поранено Фото: росіяни знову обстріляли Бахмут Донецької області 31 січня (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 31 січня, російські війська обстріляли Бахмут Донецької області. Двоє людей загинули, в тому числі підліток, та 5 людей поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"Дві людини загинули внаслідок чергового артобстрілу, який стався кілька годин тому", - розповів він.

За словами очільника регіону, один із загиблих - неповнолітній хлопець. Крім того, наразі відомо ще про 4 поранених цивільних.

"Пошкоджень зазнала аптека", - додав Кириленко.

Оновлено. За даними Офісу генпрокурора, в результаті обстрілу загинули чоловік та 12-річний хлопчик.

Росіяни знову обстріляли Бахмут: серед жертв підліток, 5 людей поранено

"Поранення різного ступеню тяжкості отримали п'ять містян. Постраждалим надається кваліфікована медична допомога", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, російські військові 30 січня вкотре обстріляли Курахове Донецької області. Внаслідок атаки одна людина отримала поранення.

Нагадаємо, 28 січня росіяни завдали ракетного удару по Костянтинівці, внаслідок чого троє людей загинули, 14 зазнали поранень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Бахмут
NEWS
Кремлю слід їх побоюватись. Буданов розповів про колаборантів в Росії
Кремлю слід їх побоюватись. Буданов розповів про колаборантів в Росії
DAILY
Військовий історик Макс Бут: Це битва не лише за майбутнє України, а й за майбутнє всього світу
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Військовий історик Макс Бут: Це битва не лише за майбутнє України, а й за майбутнє всього світу