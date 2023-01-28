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Утром оккупанты ударили по Константиновке: трое погибших, 2 раненых

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Донбасс, Суббота 28 января 2023 10:53
Утром оккупанты ударили по Константиновке: трое погибших, 2 раненых Фото: утром оккупанты ударили по Константиновке Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Наталия Гурковская

Три человека погибли, по меньшей мере двое ранены от ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами по Константиновке Донецкой области утром субботы, 28 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"Россияне стреляли по жилому кварталу, повредили 4 многоэтажки, гостиницу, гаражи и гражданские автомобили", - рассказал он.

По словам Кириленко, на месте трагедии работают спасатели и правоохранители.

Как сообщалось, за пятницу, 27 января, российские оккупанты убили 4 жителей Донецкой области. Еще 7 получили ранения. В частности, российские военные атаковали Донецкую область из РСЗО. В результате ранения получили работники ГСЧС.

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Донецкая область Константиновка
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