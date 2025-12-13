В Николаеве в результате атаки РФ пострадали пять человек
В результате ночной атаки России по Николаеву 13 декабря пострадали пять человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОГА Виталия Кима.
"По состоянию на сейчас в результате массированной атаки на область известно о пяти пострадавших в Николаеве", - сообщил Ким.
По его словам, госпитализированы три человека - 43-летний мужчина, 48-летняя женщина и 16-летняя девушка. У всех состояние средней тяжести. Двум людям медицинская помощь оказана амбулаторно.
Атака на Николаев 13 декабря
Напомним, в ночь на субботу, 13 декабря, Россия нанесла массированный удар по югу Украины.
В частности, россияне нанесли удар по критической и промышленной инфраструктуре Николаевской области. Враг атаковал регион ракетами и дронами.
В результате атаки без электроснабжения остались населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. По словам городского головы Александра Сенкевича, продолжаются восстановительные работы.
В Николаеве из-за перебоев с электроэнергией общественный транспорт работает с ограничениями.
Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.