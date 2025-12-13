В Николаеве в результате атаки РФ пострадали пять человек

В результате ночной атаки России по Николаеву 13 декабря пострадали пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОГА Виталия Кима.

"По состоянию на сейчас в результате массированной атаки на область известно о пяти пострадавших в Николаеве", - сообщил Ким.

По его словам, госпитализированы три человека - 43-летний мужчина, 48-летняя женщина и 16-летняя девушка. У всех состояние средней тяжести. Двум людям медицинская помощь оказана амбулаторно.