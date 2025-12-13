ua en ru
В Николаеве в результате атаки РФ пострадали пять человек

Николаев, Суббота 13 декабря 2025 11:09
UA EN RU
В Николаеве в результате атаки РФ пострадали пять человек Фото: в Николаеве в результате атаки РФ пострадали пять человек (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В результате ночной атаки России по Николаеву 13 декабря пострадали пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Николаевской ОГА Виталия Кима.

"По состоянию на сейчас в результате массированной атаки на область известно о пяти пострадавших в Николаеве", - сообщил Ким.

По его словам, госпитализированы три человека - 43-летний мужчина, 48-летняя женщина и 16-летняя девушка. У всех состояние средней тяжести. Двум людям медицинская помощь оказана амбулаторно.

Атака на Николаев 13 декабря

Напомним, в ночь на субботу, 13 декабря, Россия нанесла массированный удар по югу Украины.

В частности, россияне нанесли удар по критической и промышленной инфраструктуре Николаевской области. Враг атаковал регион ракетами и дронами.

В результате атаки без электроснабжения остались населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. По словам городского головы Александра Сенкевича, продолжаются восстановительные работы.

В Николаеве из-за перебоев с электроэнергией общественный транспорт работает с ограничениями.

Подробнее о ночной атаке - в материале РБК-Украина.

