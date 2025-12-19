Россияне атаковали Николаев и область: города поглотил блэкаут
Россияне атаковали Николаев и область вечером 19 декабря после предупреждения о налете дронов РФ. Город и населенные пункты в регионе частично обесточены в результате обстрела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Николаева Александра Сенкевича в Telegram
"Российские террористы атаковали Николаев. Зафиксировано отключение электроэнергии в Николаеве. А также, по информации ОВА, в Николаевском и Вознесенском районах", - написал мэр.
По его словам, все необходимые службы работают на местах обстрела.
Отметим, что вечером 19 декабря Воздушные силы Украины, мэр Николаева Александр Сенкевич и глава Николаевской ОВА Виталий Ким писали об угрозе атаки российских беспилотников.
После 22:00 городской голова Сенкевич начал сообщать о взрывах.
"Слышен взрыв в Николаеве", "Еще взрыв", - написал чиновник в Telegram.
Пока информация о последствиях атаки врага не поступала.
Атаки на Николаевскую область
Напомним, 13 декабря россияне ударили по Николаеву. В результате атаки врага пострадали пять человек. В тот же день оккупанты нанесли удар по критической и промышленной инфраструктуре Николаевской области. Враг атаковал регион ракетами и дронами.
Сообщалось, что в Николаеве из-за перебоев с электроэнергией общественный транспорт работает с ограничениями.
