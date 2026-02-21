ua en ru
Россияне снова атаковали энергообъект ДТЭК в Одесской области: есть значительные разрушения

Одесская область, Суббота 21 февраля 2026 11:15
UA EN RU
Россияне снова атаковали энергообъект ДТЭК в Одесской области: есть значительные разрушения Фото: россияне атаковали энергообъект ДТЭК в Одесской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска в ночь на 21 февраля снова атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Есть значительные разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Читайте также: Россия готовит новые удары по энергетике: все службы получили задания

"Одесская область: враг ночью снова атаковал энергетический объект ДТЭК. Разрушения значительные", - говорится в сообщении.

Энергктики отмечают, что ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние.

"Сейчас работаем на месте: разбираем завалы. Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки", - добавили в ДТЭК.

Обстрелы энергетики Одесской области

Напомним, в ночь на 21 февраля Россия в очередной раз атаковала Одессу ударными беспилотниками. По предварительным данным, дроны нанесли повреждения городской инфраструктуре и нескольким жилым объектам.

В ночь на 17 февраля российские войска нанесли новый удар по энергетической инфраструктуре Одесской области. В результате чего было серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанции ДТЭК.

12 февраля россияне снова атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК, в результате чего было существенно повреждено оборудование. В компании сообщили, что это уже одиннадцатая массированная атака на их ТЭС с октября 2025 года.

Ранее, 3 февраля, российские силы также нанесли удар по теплоэлектростанциям ДТЭК, серьезно повредив оборудование.

Энергетики отмечают, что враг целенаправленно продолжает бить по объектам тепловой генерации.

