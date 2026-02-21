ua en ru
Росіяни знову атакували енергообʼєкт ДТЕК на Одещині: є значні руйнування

Одеська область, Субота 21 лютого 2026 11:15
UA EN RU
Росіяни знову атакували енергообʼєкт ДТЕК на Одещині: є значні руйнування Фото: росіяни атакували енергообʼєкт ДТЕК на Одещині (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська в ніч на 21 лютого знову атакували енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одеській області. Є значні руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Читайте також: Росія готує нові удари по енергетиці: всі служби отримали завдання

"Одещина: ворог вночі знову атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК. Руйнування значні", - йдеться в повідомленні.

Енергктики зазначають, що ремонт потребуватиме тривалого часу, щоб повернути обладнання до працездатного стану.

"Зараз працюємо на місці: розбираємо завали. Зробимо все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки атаки", - додали у ДТЕК.

Обстріли енергетики Одеської області

Нагадаємо, у ніч на 21 лютого Росія вкотре атакувала Одесу ударними безпілотниками. За попередніми даними, дрони завдали пошкоджень міській інфраструктурі та кільком житловим об'єктам.

У ніч на 17 лютого російські війська завдали нового удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Внаслідок чого було серйозно пошкоджено обладнання теплоелектростанції ДТЕК.

12 лютого росіяни знову атакували теплоелектростанцію ДТЕК, унаслідок чого було суттєво пошкоджено обладнання. У компанії повідомили, що це вже одинадцята масована атака на їхні ТЕС з жовтня 2025 року.

Раніше, 3 лютого, російські сили також завдали удару по теплоелектростанціях ДТЕК, серйозно пошкодивши обладнання.

Енергетики наголошують, що ворог цілеспрямовано продовжує бити по об’єктах теплової генерації.

ДТЕК Одеса Війна в Україні Відключеня світла Енергетики
