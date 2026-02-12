Россия снова ударила по теплоэлектростанции ДТЭК: существенно повреждено оборудование

Российские войска в четверг, 12 февраля, снова атаковали теплоэлектростанцию ДТЭК. Существенно повреждено оборудование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК .

Всего с начала полномасштабного вторжения ТЭС ДТЭК были атакованы врагом более 220 раз.

В ДТЭК отметили, что это уже одиннадцатая массированная атака на теплоэлектростанции компании с октября 2025 года.

"Россия снова атаковала ТЭС ДТЭК. В результате атаки существенно пострадало оборудование теплоэлектростанции", - сообщили в компании.

Обстрел Украины 12 февраля

Напомним, в ночь на 12 февраля российские войска атаковали баллистикой и дронами сразу несколько регионов Украины. В частности, под ударом были Киев, Одесса и Днепр.

В Киеве зафиксировано три локации с последствиями и повреждениями - все в Днепровском и Дарницком районах.

В результате массированной атаки РФ на Киев без теплоснабжения остались в целом 3700 домов, а около 107 тысяч семей - временно без света.

Также россияне атаковали Одесскую область, использовав ударные беспилотники. Так, в Одесском районе повреждена гражданская и энергетическая инфраструктура.

В результате обстрела разрушен фасад и крыша многоквартирного дома, возникли пожары на территории рынка и супермаркета, загорелись 15 частных автомобилей.

Кроме того, российские войска атаковали энергетический объект ДТЭК в Одесской области. Есть значительные разрушения, ремонт потребует длительного времени.

Оккупанты также массированно атаковали Днепр и район. Пострадали четыре человека, среди них младенец и 4-летняя девочка. Также из-за атаки произошло несколько возгораний. Повреждены объект инфраструктуры, частные дома и авто.

Подробнее о последствиях ночного массированного обстрела Украины - в материале РБК-Украина.