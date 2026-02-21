ua en ru
Сб, 21 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Атака дронов на Одессу: пострадали жилые дома и учебное заведение

Одесса, Суббота 21 февраля 2026 03:30
UA EN RU
Атака дронов на Одессу: пострадали жилые дома и учебное заведение Фото: ГСЧС (facebook.com DSNSKyiv)
Автор: Никончук Анастасия

В ночь на 21 февраля Россия снова атаковала Одессу ударными беспилотниками. Уже известны первые детали атаки от властей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы Одесской военной администрации Сергея Лысака в сети Telegram.

Читайте также: Атака на РФ: горит завод по производству "Искандеров", закрыт аэропорт в Ижевске

В ночь на 21 февраля Одесса подверглась удару со стороны беспилотников.

По предварительным данным, дроны нанесли повреждения городской инфраструктуре и нескольким жилым объектам.

Разрушения зафиксированы в разных районах города, что указывает на скоординированную атаку.

Пострадавшие объекты

Известно о повреждениях четырех жилых домов, а также одного учебного заведения. Информация о пострадавших и возможных жертвах пока уточняется. Специалисты проверяют состояние зданий и проводят первичную оценку ущерба.

Дальнейшие действия

Местные органы власти и экстренные службы продолжают работу на местах происшествия, оценивают последствия и обеспечивают безопасность жителей.

Все подробности и официальные комментарии будут предоставлены после завершения проверки.

В социальных сетях ходит информация о масшатбных пожарах на месте падения беспилотников. Как и в прошлую атаку, дроны просто падали на жилые дома. Очевидцы утверждают, что пожары были локализованы, однако некоторые дома выгорели до тла.

Стоит отметить, что в последнее время Одесса все чаще становиться целью для российской агрессии. Враг не оставляет попыток подавить мирное население курортного региона Украины.

Напоминаем, что в ночь на 17 февраля Россия нанесла удар по Одессе с использованием ударных беспилотников. Дроны летели на крайне низкой высоте, и первые взрывы прогремели до того, как в городе был объявлен сигнал воздушной тревоги, что осложнило оперативное реагирование экстренных служб.

Отметим, что в ночь на 27 января Одесса подверглась обстрелу со стороны врага: удары пришлись на жилые дома, расположенные почти в самом центре города, в Хаджибейском районе, что вызвало повреждения зданий и обеспокоенность местных жителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Одесса
Новости
"Иллюзий нет": регионы готовят к ударам РФ по энергетике даже после зимы
"Иллюзий нет": регионы готовят к ударам РФ по энергетике даже после зимы
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"