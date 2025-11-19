Россияне уничтожили новое отделение "Укрпочты" во Львове: сгорели 900 посылок

В результате российского удара по Львову 19 ноября уничтожено новое современное отделение "Укрпочты".
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского.
Он отмечает, что работники не пострадали. В то же время в результате удара было уничтожено около 900 посылок клиентов.
"Срочно запускаем процесс компенсации клиентам", - отметил Смелянский.
Он добавил, что разрушенное отделение обязательно восстановят. Также руководитель "Укрпочты" показал, как выглядит отделение после удара. На видео видно разрушенное здание, которое выгорело изнутри.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что Россия ночью нанесла по Украине комбинированный удар. По предварительным данным, для атаки применили ударные дроны, гиперзвуковые "Кинжалы" и другие ракетные системы. РФ за ночь выпустила по Украине более 470 ударных дронов и 48 ракет.
РФ атаковала Львовскую область ракетами и ударными дронами, в результате чего были повреждены энергетический объект, деревообрабатывающее предприятие и складское помещение. На одном из объектов возник пожар.
Во Львове утром наблюдается густой дым - он образовался из-за возгорания шин на гражданских складах, куда также попал враг. Пострадавших нет, системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.
Мэр Андрей Садовый призвал жителей города закрыть окна, хотя дым предварительно не представляет угрозы для здоровья.
Президент Владимир Зеленский заявил, что такие удары свидетельствуют о недостаточном давлении на РФ, и отметил необходимость в дополнительных системах ПВО, ракетах, авиации и дронах для защиты.