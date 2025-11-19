Росіяни знищили нове відділення "Укрпошти" у Львові: згоріли 900 посилок

Атака на Україну 19 листопада

Раніше РБК-Україна розповідало, що Росія вночі завдала по Україні комбінованого удару. За попередніми даними, для атаки застосували ударні дрони, гіперзвукові "Кинджали" та інші ракетні системи. РФ за ніч випустила по Україні понад 470 ударних дронів і 48 ракет.

РФ атакувала Львівську область ракетами та ударними дронами, внаслідок чого було пошкоджено енергетичний обʼєкт, деревообробне підприємство та складське приміщення. На одному з об’єктів виникла пожежа.

У Львові зранку спостерігається густий дим - він утворився через займання шин на цивільних складах, куди також поцілив ворог. Постраждалих немає, системи життєзабезпечення працюють у штатному режимі.

Мер Андрій Садовий закликав мешканців міста закрити вікна, хоча дим попередньо не становить загрози для здоров’я.

Президент Володимир Зеленський заявив, що такі удари свідчать про недостатній тиск на РФ, і наголосив на потребі у додаткових системах ППО, ракетах, авіації та дронах для захисту.