Россияне заставляют жителей оккупированных территорий свидетельствовать против Украины, - ЦНС
Российские захватчики обещают жителям временно оккупированных территорий выплатить до 100 тыс. рублей за показания о "преступлениях" Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Отмечается, что для этого следует написать заявление, что ты, или члены твоей семьи, в частности дети, пострадали от обстрелов именно Украины. Агитируют писать заявления жителей Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска и других городов востока, которые россия стерла с лица земли при "освобождении".
Эти заявления потом должны ложиться в нарратив о преступлениях Сил Обороны, которые по логике безумных пропагандистов обстреливали города, которые сами и контролировали.
"Ради формирования параллельной реальности, россияне цинично обещают деньги людям, которых сами лишили заработка, за то, что те перепишут ответственность за преступления на другую сторону", - говорится в сообщении.
Ситуация на оккупированных территориях
Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины готовятся призвать на службу в армию подростков и завершают формирование списков.
Кроме того, агрессор вывозит украинских детей с временно оккупированных территорий и пытается ассимилировать их с россиянами, убив национальную идентичность.
Также Москва требует от оккупационных властей на временно захваченных территориях полной паспортизации населения до 2026 года. Однако местные жители в дальнейшем игнорируют выдачу российских документов.
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