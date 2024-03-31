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Россияне заставляют жителей оккупированных территорий свидетельствовать против Украины, - ЦНС

Воскресенье 31 марта 2024 00:46
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Россияне заставляют жителей оккупированных территорий свидетельствовать против Украины, - ЦНС Фото: жителей ВОТ заставляют свидетельствовать против Украины за деньги (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики обещают жителям временно оккупированных территорий выплатить до 100 тыс. рублей за показания о "преступлениях" Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что для этого следует написать заявление, что ты, или члены твоей семьи, в частности дети, пострадали от обстрелов именно Украины. Агитируют писать заявления жителей Мариуполя, Северодонецка, Лисичанска и других городов востока, которые россия стерла с лица земли при "освобождении".

Эти заявления потом должны ложиться в нарратив о преступлениях Сил Обороны, которые по логике безумных пропагандистов обстреливали города, которые сами и контролировали.

"Ради формирования параллельной реальности, россияне цинично обещают деньги людям, которых сами лишили заработка, за то, что те перепишут ответственность за преступления на другую сторону", - говорится в сообщении.

Ситуация на оккупированных территориях

Российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины готовятся призвать на службу в армию подростков и завершают формирование списков.

Кроме того, агрессор вывозит украинских детей с временно оккупированных территорий и пытается ассимилировать их с россиянами, убив национальную идентичность.

Также Москва требует от оккупационных властей на временно захваченных территориях полной паспортизации населения до 2026 года. Однако местные жители в дальнейшем игнорируют выдачу российских документов.

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