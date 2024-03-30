Захватчики вывозят украинских детей на "образовательные мероприятия" в РФ, - ЦНС

Агрессор вывозит украинских детей со временно оккупированных территорий и пытается ассимилировать их с россиянами, убив национальную идентичность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что оккупанты совершают геноцид украинцев просто в ХХІ веке и отрицают право существования украинской нации.

"Одной из составляющих политики является изменение самоидентификации украинских детей и дальнейшая ассимиляция целого поколения украинцев с россиянами. Для этого тех детей, которых россияне не депортировали из Украины, регулярно вывозят на "образовательные мероприятия" в РФ", - говорится в сообщении.

В частности, очередную партию детей со временно оккупированных территорий Херсонской области вывезли на Дальний Восток в центр "Океан". Там их подвергают пропаганде касательно "новой родины", где благодаря контрастности мирного региона и региона, где россияне развязали войну, формируют положительное отношение к оккупантам.