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Захватчики вывозят украинских детей на "образовательные мероприятия" в РФ, - ЦНС

Херсонская область, Суббота 30 марта 2024 04:54
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Захватчики вывозят украинских детей на "образовательные мероприятия" в РФ, - ЦНС Фото: оккупанты пытаются стереть национальную идентичность украинских детей (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Агрессор вывозит украинских детей со временно оккупированных территорий и пытается ассимилировать их с россиянами, убив национальную идентичность.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что оккупанты совершают геноцид украинцев просто в ХХІ веке и отрицают право существования украинской нации.

"Одной из составляющих политики является изменение самоидентификации украинских детей и дальнейшая ассимиляция целого поколения украинцев с россиянами. Для этого тех детей, которых россияне не депортировали из Украины, регулярно вывозят на "образовательные мероприятия" в РФ", - говорится в сообщении.

В частности, очередную партию детей со временно оккупированных территорий Херсонской области вывезли на Дальний Восток в центр "Океан". Там их подвергают пропаганде касательно "новой родины", где благодаря контрастности мирного региона и региона, где россияне развязали войну, формируют положительное отношение к оккупантам.

Ситуация на оккупированных территориях

По данным Центра нацсопротивления, Москва требует от оккупационных властей на временно захваченных территориях полной паспортизации населения до 2026 года. Однако местные жители и в дальнейшем игнорируют выдачу российских документов.

Кроме того, Россия завозит на оккупированные территории ставленников своих спецслужб для развития фейковой "епархии".

Также агрессор пытается подорвать украинское подполье в оккупации.

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