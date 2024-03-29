Москва требует от оккупационных властей полной паспортизации местного населения до 2026 года
Москва требует от оккупационных властей на временно захваченных территориях полной паспортизации населения до 2026 года. Однако местные жители и дальше игнорируют выдачу российских документов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Жители временно оккупированных территорий продолжают саботировать выдачу паспортов и Кремль давит из-за этого на гауляйтеров", - говорится в сообщении.
Как отмечают в ЦНС, оккупанты создают такие условия на захваченных землях, когда жизнь без российского паспорта становится критически сложной.
Впрочем, несмотря на старания, уровень паспортизации на оккупированных территориях не достигает 50% за два года. Именно поэтому, как утверждается в сообщении, Москва даже официально позволила голосовать без паспорта на временно захваченных территориях в марте.
"Без российской макулатуры украинцу отказывают в медицинских услугах, выплатах, обучении, регистрации имущества. Но местные игнорируют "государство". Не работает и принуждение, когда украинцев без паспорта останавливают на блок-постах, проводят рейды по селам и т.д.", - информируют в ЦНС.
Новости о паспортизации РФ
Украинцы отказываются получать российское гражданство на временно оккупированных территориях. Несмотря на значительные трудности, большинство граждан Украины игнорируют инициативы захватчиков по паспортизации.
Недавно мы рассказывали, что россияне с начала 2024 года будут отказываться в медицинском обслуживании украинцам на оккупированных территориях, не получивших паспорт РФ.
Также мы писали о том, что в своих методах по принудительной паспортизации кафиры использовали местные предатели. Так, недавно было объявлено о подозрении четырем жителям Херсона, навязывавшим российские паспорта украинцам во время оккупации города.
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