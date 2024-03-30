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Россияне завершают подготовку к "призыву" украинских подростков в оккупации, - ЦНС

Суббота 30 марта 2024 22:49
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Россияне завершают подготовку к "призыву" украинских подростков в оккупации, - ЦНС Фото: РФ планирует призвать в армию подростков с оккупированных территорий Украины (GettyImages)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики на временно оккупированных территориях готовятся призвать на службу в армию подростков. Для этого завершается формирование списков.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что такие призывные документы подростков россияне уже собрали на оккупированных районах юга Украины. Кроме того, захватчики готовятся забирать в армию молодых людей, проживающих в восточных регионах и в Крыму.

"Рекрутинг жителей захваченных территорий является нарушением международного права, которое РФ в очередной раз игнорирует", - передают в Центре.

Сейчас оккупанты обещают, что "срочники" якобы не будут направлены на службу, однако практика совсем другое - подростков потом вербуют заключать контракт с росармией, и уже в качестве вроде бы "добровольцев" бросают на фронт.

"Особое внимание вербовке враг уделяет тем, кто имеет долги", - обращают внимание в ЦНС.

Мобилизация в армию РФ

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны рассказали, что российские оккупанты продолжают проводить мобилизацию на войну против Украины. Тогда, говоря о темпах, в разведке называли более 20 тысяч человек в месяц.

Отметим, что российские оккупанты серьезно занялись мобилизацией на временно оккупированных территориях Украины. Да, Кремль регулярно прибегает к скрытой мобилизации там. В частности, в захваченной Луганской области мобилизуют шахтеров и заключенных.

Буквально на днях стало известно, что во временно оккупированном Мариуполе россияне могут начать мобилизовать мужчин.

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