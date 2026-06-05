Россияне не смогут свободно приезжать в Украину после войны, - Сибига

Какие правила действуют сейчас и что изменится

Как отметил министр, сейчас для граждан Российской Федерации действует строгий режим проверок. Россияне не имеют никакой возможности беспрепятственно попасть на территорию Украины.

"Для нас Россия - это враждебная страна, это страна-агрессор. Гражданину России невозможно въехать в Украину без специального разрешения, визы, без верификации или фильтрации всеми нашими соответствующими службами. Поэтому такой угрозы пока я не вижу", - подчеркнул Сибига, отвечая на вопрос о рисках массовой миграции россиян после войны.

Министр заверил, что жесткие меры безопасности будут действовать и в будущем. К гражданам РФ "будут применены особые ограничительные процедуры", которые разрабатываются и внедряются уже сейчас.

Европа закрывает границы с РФ

Напомним, в последнее время европейские страны существенно усилили меры безопасности из-за агрессивной политики Кремля. В частности, Германия представила первую в истории военную стратегию, в которой Россия официально признана главной угрозой для безопасности в Европе.

Новая концепция Берлина предусматривает создание сильнейшей конвенционной армии на континенте, а не менее 460 тысяч немецких солдат должны находиться в постоянной готовности к отражению возможной агрессии со стороны РФ.