Росіяни не зможуть вільно приїжджати в Україну після війни, - Сибіга

Які правила діють зараз і що зміниться

Як зазначив міністр, наразі для громадян Російської Федерації діє суворий режим перевірок. Росіяни не мають жодної можливості безперешкодно потрапити на територію України.

"Для нас Росія - це ворожа країна, це країна-агресор. Громадянину Росії неможливо в'їхати в Україну без спеціального дозволу, візи, без верифікації чи фільтрації всіма нашими відповідними службами. Тому такої загрози поки що я не бачу", - наголосив Сибіга, відповідаючи на запитання щодо ризиків масової міграції росіян після війни.

Міністр запевнив, що жорсткі заходи безпеки діятимуть і в майбутньому. До громадян РФ "будуть застосовані особливі обмежувальні процедури", які розробляються та впроваджуються вже зараз.

Європа закриває кордони з РФ

Нагадаємо, останнім часом європейські країни суттєво посилили заходи безпеки через агресивну політику Кремля. Зокрема, Німеччина представила першу в історії військову стратегію, у якій Росію офіційно визнано головною загрозою для безпеки в Європі.

Нова концепція Берліна передбачає створення найсильнішої конвенційної армії на континенті, а щонайменше 460 тисяч німецьких солдатів мають перебувати у постійній готовності до відбиття можливої агресії з боку РФ.