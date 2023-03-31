Россияне сместили акцент на север: в Силах обороны прокомментировали ночную атаку дронами

Российские войска, учитывая ночную дроновую атаку, сместили свой акцент на север. Поскольку на юге на этот раз враг не был столь активен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретарь Сил обороны юга Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

По ее словам, эта ночь для зоны ответственности ОК "Юг" оказалась спокойнее, чем в предыдущие атаки.

"Враг сместил акцент на север. При этом на юге оккупанты продолжают тактику применения управляемых авиационных бомб, не имея полноценной возможности по-прежнему бить из артиллерии по Правобережью. Поскольку они очень отброшены", - рассказала Гуменюк.

Однако она отметила, что россияне много маневрируют, выискивают способы для атаки и добавляют авиацию.

Напомним, что ночью оккупанты атаковали Украину иранскими "Шахедами". Враг выпустил 10 ударных БПЛА, из которых 9 были уничтожены украинскими защитниками (8 дронов противника сбили в Харьковской и Полтавской областях)

Добавим, что дроны россияне запускали из Брянской области РФ через Сумскую и Черниговскую области.

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