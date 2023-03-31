ua ru
Пт, 31 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Войска РФ ударили ракетами и дронами. В Генштабе рассказали, сколько "Шахедов" сбили

Новина українською →
Пятница 31 марта 2023 06:38
Войска РФ ударили ракетами и дронами. В Генштабе рассказали, сколько "Шахедов" сбили Фото: украинские военные ночью уничтожили 9 дронов-камикадзе (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска ночью атаковали территорию Украины с помощью ракет ЗРК С-300 и дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

По данным Генштаба, ночью войска РФ совершили 9 ракетных пусков баллистических ракет комплекса С-300 по гражданской инфраструктуре Харькова.

Кроме того, для нанесения авиационных ударов оккупанты задействовали 10 ударных БпЛА типа "Шахед-136". Сообщается, что 9 из них уничтожили украинские силы ПВО.

Ранее сообщалось, что вчера, 30 марта, россияне в очередной раз атаковали Харьков. Первоначально сообщалось о шести прилетах вражеских ракет комплекса С-300.

Также мы писали, что вечером 30 марта в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки вражеских беспилотников.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО ЗРК дрони
NEWS
В Украине планируют создать реестр уклонистов: что это и как будет работать
В Украине планируют создать реестр уклонистов: что это и как будет работать
DAILY
Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций
Дмитрий Левицкийредактор стрічки новин Тиранам здесь не место. Как выгнать Россию из Совбеза ООН и не повторить судьбу Лиги наций