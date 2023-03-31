Войска РФ ударили ракетами и дронами. В Генштабе рассказали, сколько "Шахедов" сбили

Российские войска ночью атаковали территорию Украины с помощью ракет ЗРК С-300 и дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Кроме того, для нанесения авиационных ударов оккупанты задействовали 10 ударных БпЛА типа "Шахед-136". Сообщается, что 9 из них уничтожили украинские силы ПВО.

По данным Генштаба, ночью войска РФ совершили 9 ракетных пусков баллистических ракет комплекса С-300 по гражданской инфраструктуре Харькова.

Ранее сообщалось, что вчера, 30 марта, россияне в очередной раз атаковали Харьков. Первоначально сообщалось о шести прилетах вражеских ракет комплекса С-300.

Также мы писали, что вечером 30 марта в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы атаки вражеских беспилотников.

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