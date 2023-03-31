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Росіяни змістили акцент на північ: в Силах оборони прокоментували нічну атаку дронами

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П'ятниця 31 березня 2023 09:41
Росіяни змістили акцент на північ: в Силах оборони прокоментували нічну атаку дронами Фото: Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Російські війська, з огляду на нічну дронову атаку, змістили свій акцент на північ. Оскільки на півдні цього разу ворог не був таким активним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

За її словами, ця ніч для зони відповідальності ОК "Південь" виявилася більш спокійною, ніж у попередні атаки.

"Ворог змістив акцент на північ. При цьому на півдні окупанти продовжують тактику застосування керованих авіаційних бомб, не маючи повноцінної можливості як раніше бити з артилерії по Правобережжю. Оскільки вони дуже відкинуті", - розповіла Гуменюк.

Однак, вона зазначила, що росіяни багато маневрують, вишукують способи для атаки та додають авіацію.

Нагадаємо, що вночі окупанти атакували Україну іранськими "Шахедами". Ворог випустив 10 ударних БПЛА з яких 9 були знищенні українськими захисниками (8 дронів противника збили в Харківській та Полтавській областях)

Додамо, що дрони росіяни запускали з Брянської області РФ через Сумську та Чернігівську області.

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