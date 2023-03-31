В Воздушных силах показали, как ночью уничтожали "Шахеды" (видео)
Украинские защитники показали, как этой ночью отбивали российскую атаку иранскими дронами "Шахед". Работу противовоздушной обороны показали в сети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и Воздушное командование "Восток".
На кадрах показана успешная боевая работа подразделений противовоздушной обороны Воздушных ВСУ по российским дронам-камикадзе иранского производства.
"Шахеды" уничтожают воины зенитного ракетного подразделения и мобильных огневых групп воздушного командования "Восток", говорится в описании под видео.
Отметим, что по данным Воздушного командования "Восток" ночью враг применил ударные БПЛА, предположительно Shahed-131/136 с северного направления.
В частости, в зоне ответственности командования было уничтожено 8 БПЛА противника в Харьковской и Полтавской областях.
Новая атака дронов
Напомним, что этой ночью российские войска в очередной раз атаковали Украину иранскими "Шахедами", а также выпустили пять других воздушных целей, предположительно воздушных шаров.
Дроны оккупанты запускали из Брянской области РФ через Сумскую и Черниговскую области. В общей сложности было уничтожено 9 из 10 ударных БПЛА.
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